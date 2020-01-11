شكرا لقرائتكم فوز ثان لبيترهانسل في المرحلة السادسة من رالي داكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الفرنسي ستيفان بيرتهانسل يوم الجمعة على متن "ميني"، فوزه الثاني في فئة السيارات للنسخة الحالية من رالي دكار الصحراوي المقام في السعودية، وذلك بفوزه في المرحلة السادسة بين حائل والرياض.

وتقدم الفرنسي في نهاية المرحلة الممتدة على مسافة 830 كلم، بفارق 1:35 دقيقة عن الإسباني كارلوس ساينز (ميني) متصدر الترتيب العام، وحامل اللقب القطري ناصر العطية (تويوتا) بفارق 3:22 دقيقة.

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وبات الثلاثة، أي ساينز والعطية ثاني الترتيب العام وبيترهانسل الثالث، يتمتعون بفارق مريح عن بقية المنافسين بعد انقضاء نصف مراحل الرالي الصحراوي الأشهر عالميا، والذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى.

ووسع ساينز الفارق في صدارة الترتيب العام الى 7:46 دقائق عن العطية الباحث عن رابع ألقابه في رالي دكار، و16:18 دقيقة عن بيترهانسل الثالث. في المقابل، يحتل المركز الرابع في الترتيب العام السعودي يزيد الراجحي (تويوتا)، لكن بفارق 36:46 دقيقة عن المتصدر.

وسيخلد السائقون إلى الراحة يوم السبت في الرياض، قبل خوض المرحلة السابعة نحو وادي الدواسر في جنوب غرب السعودية.