شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يعلن غياب كوكي عن نهائي السوبر للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أن لاعب خط وسطه كوكي سيغيب عن صفوف الفريق في مباراة الديربي المقررة أمام ريال مدريد يوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسبانية، والتي تستضيف السعودية منافساتها على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

وأوضح النادي أن كوكي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وهي ما تسببت في خروجه خلال المباراة التي فاز فيها أتلتيكو مدريد على برشلونة 3 - 2 مساء يوم الخميس في الدور قبل النهائي.

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وكان كوكي قد شارك من مقعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني، وافتتح التسجيل لأتلتيكو من أول لمسة له في المباراة، بعد أقل من 20 ثانية من بداية الشوط، لكنها خرج بعدها إثر تعرضه للإصابة وشارك بدلا منه ماركو لورينتي في الدقيقة 72.

وذكر أتلتيكو في بيان أن الفحوص الأولية التي أجراها الجهاز الطبي بالنادي أظهرت أن اللاعب يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، وأن مزيدا من الفحوص ستجرى للاعب لدى العودة إلى مدريد.

وتجدر الإشارة إلى أن كوكي غاب لفترة عن الملاعب، بدأت في 14 ديسمبر الماضي بسبب مشكلة عضلية في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال المباراة أما أوساسونا، وعاد فقط عبر مباراة السوبر بعد أن غاب عن الفريق في مباراتيه أمام ريال بيتيس وليفانتي.