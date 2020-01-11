موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف توتنهام هوتسبير، نظيره ليفربول، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي توتنهام في المركز السادس بـ30 نقطة.

صلاح يتحدى عقدة مورينيو

وتشهد المباراة مواجهة خاصة بين صلاح، ومدربه السابق في تشيلسي، البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولم يستطع صلاح التسجيل أمام مورينيو عندما كان الأخير مدربا لمانشستر يونايتد، في مباراتين سابقتين.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف ليفربول فابيانو وجويل ماتيب ولوفرين وشاكيري بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– كيتا– هندرسون

خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – محمد صلاح

تشكيل توتنهام

يعاني جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز من غياب هاري كين وسيسوكو ووهوجو لوريس وبن ديفيز وداني روز للإصابة، فيما يعود الكوري هيونج مين سون بعد انتهاء عقوبة إيقافه بعد حصوله على طرد.

وسيبدأ مورينيو بالتشكيل التالي:

جازانيجا

يان فيرتونخين - توبي ألدرفيرليد - دافينسون سانشيز - سيرجي أوريير

إيريك داير - هاري ويلسون

ريان سيسيجنون - ديلي آلي - لوكاس مورا

هيونج مين سون

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق: عصام الشوالي