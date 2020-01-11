شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعالج الأخطاء الدفاعية للطلائع قبل مواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش ، على معالجة الأخطاء الدفاعية التى تسببت فى اهتزاز شباك فريقه بثلاثية فى مواجهة حرس الحدود الأخيرة، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلى غداً، ويتوجه طلائع الجيش اليوم، السبت، إلى الإسماعيلية لمواجهة الدراويش بعد خوض مرانه الأخير باستاد جهاز الرياضة العسكرى، وسوف يعلن المدير الفنى للطلائع قائمة فريقه التى ستخوض مباراة الإسماعيلى، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وخسر طلائع الجيش مباراته الأخيرة أمام حرس الحدود بثلاثية دون رد ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدورى العام، سجلها محمد عبد اللطيف جريندو "هاتريك" فى الدقائق 12 و48 و 89

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ويغيب عن قائمة الطلائع فى مواجهة الاسماعيلى أحمد علاء مدافع الفريق، والذى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، خلال مباراة حرس الحدود فى الجولة الثانية عشر لمسابقة الدورى، وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها المدافع بعد المباراة إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يجرى أحمد علاء العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

جدير بالذكر أن أحمد علاء يلعب لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادى الأهلى ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إجرائه جراحة الرباط الصليبى.

وأكد أحمد علاء أنه يشعر بأن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود اختبار من المولى عز وجل، مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من الفترة السابق، وقال علاء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من ربنا وأنا راضى ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة" .

وأضاف مدافع طلائع الجيش، "حتى الآن لا أعلم توقيت اجراء الجراحة ولا مكانها، ولكنى أوجه الشكر لكل من ساندنى فى هذه الازمة فلقد لمست حالة تعاطف شديدة من زملائى والجهاز الفنى".