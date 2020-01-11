شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ32 بكأس العالم للشيش فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل علاء أبو القاسم البطل الأولمبى فى سلاح الشيش إلى دور الـ 32 بكأس العالم المقام فى فرنسا بعد الفوز على بطل اليابان 15 / 13 فى دور الـ 64 الرئيسى بالبطولة. وكان الثنائى محمد حمزة وعلاء أبو القاسم لاعبا منتخب مصر للسلاح تأهلا إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة كأس العالم المقامة فى فرنسا بتحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات أمس الجمعة.

وتأهل منذ قليل منتخب سلاح سيف المبارزة إلى دور الـ16 بكأس العالم المقام فى ألمانيا بعد الفوز على الدنمارك بنتيجة 45 / 34 فى دور الـ 32 بالمنافسة. وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين: علاء وأحمد الصغير ومحمود محسن وأحمد السيد ومحمد السيد ويرافقهم المدرب سيد سامى.

وحصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

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توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا .

كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للعبة السلاح للشباب والناشئين برصيد 47 ميدالية متنوعة، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى.

فيما تأهل زياد السيسى لاعب منتخب السلاح أمس الجمعة الى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة الجائزة الكبرى للسيف المقامة فى كندا بالفوز على بطل الأرجنتين 15 /13.