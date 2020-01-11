شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الكونغولى ندالا حكم مباراة الأهلى وبلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ضيفاً ثقيلاً على بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلى المباراة محتلا المركز الثانى برصيد 6 نقاط، خلف النجم الساحلى المتصدر بفارق الأهداف، بعد خسارة المباراة الأولى أمام بطل تونس، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السودانى "الثالث" فى المباراة الثانية ويواصل انتصاراته على حساب بلاتينيوم فى القاهرة، لذا يرغب الأهلى فى إسقاط بطل زيمبابوى مُجدداً للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى الثلاث مباريات التى خاضها فى دور المجموعات حتى الآن.

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واختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صافرة الكونغولى جون جاك نجامبو ندالا لإدارة مباراة الأهلى ومضيفه بلاتينيوم الزيمبابوى وهى المواجهة الخامسة للحكم الكونغولى مع الأندية المصرية، بعدما سبق وأدار مباراة إنبى ومونانا الجابونى والتى خسرها الفريق البترولى بهدفين دون د، كما أدار مباراة سموحة مع نظيره بيدفيست ويست الجنوب أفريقى والتى انتهت بالتعادل السلبى، فيما أدار مباراة المصرى ويونياو دو سونجو الموزمبيقى والتى فاز بها الفريق البورسعيدى بهدفين دون رد، بينما كانت مباراته الأخيرة مع الأندية المصرية حينما أدار مباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسى التى انتهت بالتعادل السلبى.

وفى الموسم الحالى أدار الحكم الكونغولى مباراتين فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا، الأولى جمعت الهلال السودانى ومضيفه إنيمبا النيجيرى فى الدور الأول للمسابقة وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، والثانية جمعت الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى فى دور المجموعات وانتهت أيضا بالتعادل السلبى.

وإجمالا أدار الحكم الكونغولى ندالا الذى يعد من مواليد 14 يونيو 1987، وحصل على الشارة الدولية عام 2013، 41 مباراة دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 102 مرة والحمراء مرتين، واحتسب 12 ضربة جزاء.