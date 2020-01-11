شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبا الكاف والاتحاد الزيمبابوى فى زيارة خاصة لبعثة الأهلي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مندوب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وممثل الاتحاد الزيمبابوي فندق إقامة الأهلي فى ولاية بولاوايو، والتقيا بسمير عدلى المدير الإداري للأهلي، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل مواجهة بلاتينيوم.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس، قادمة من هراري، وخاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسي أمس الجمعة على ملعب بابا فيلز ماندافا استعدادًا لمواجهة اليوم.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وتتحرك بعثة الأهلي فى الواحدة ظهراً من فندق الإقامة في ولاية بولاوايو إلى ملعب بابا فيلز ماندافا الذى يستضيف مباراة بلاتينيوم ، ومن المقرر أن يعلن رينيه فايلر عن تشكيل مباراة الأهلى لمواجهة بلاتينيوم قبل توجه الفريق إلى ملعب المباراة.

ويعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، محاضرة فنية للاعبين قبل مغادر فندق الإقامة والتوجه لملعب بابا فيلز ماندافا، ويضع فايلر خلال المحاضرة الرتوش النهائية الخاصة بتشكيل اللقاء، وخطة اللعب التي سيخوض بها المباراة.

وسافر الأهلي إلى زيمبابوي بقائمة تضم 20 لاعباً هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي ، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

ويدخل الأهلي مواجهة نادي بلاتينيوم وفي جعبته 6 نقاط، بالتساوى مع النجم الساحلي بطل تونس والهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم في أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.