شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطلب وضع بند لرابطة المحترفين فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، برئاسة عمرو الجناينى، بوضع بند صريح فى اللائحة الجديدة، التى يجرى حالياً إعدادها، ينص على تشكيل رابطة الأندية المحترفة، على أن يكون دورها إدارة مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، وتوزيع الحقوق على الأندية واختيار وتشكيل لجنة المسابقات.

وعقدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعاً ودياً مع عدد من رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز، طالبوا خلاله أيضا بإعادة النظر فى مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدورى الممتاز، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها فى أسرع وقت ممكن، كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أى تعديل على اجراءات القيد التى تم الإعلان عنها فى بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التى بدأت بها.

وطالب الحضور بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني، وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به فى هذا الشأن والموعد.

كما حث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها فى إعادة الجماهير لمباريات المسابقة.. وحضر الاجتماع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى والنائب محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى وسمير حلبية رئيس المصرى وفايز عريبى رئيس نادى طنطا والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادى سموحة والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون .

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كما حضر الاجتماع من جانب لجنة إدارة الاتحاد كل من محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوا اللجنة ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد.

من جانبه، أكد عمرو الجناينى أن الاجتماع مع الأندية كان مثمرا لوحدة الهدف بين الاتحاد والأندية خاصة فيما يتعلق بأمور المسابقة والتحكيم الذى كان محور اهتمام اللجنة منذ قدومها وتسير وفق الخطة الموضوعة لتطويره والمعلنة منذ اليوم الأول لعمل اللجنة وفى مقدمتها تطبيق تقنية VAR مع بداية الدور الثاني.

وقال الجناينى إن المجتمعين اطمئنوا للترتيبات التى يستعد الاتحاد لتطبيقها خلال الأيام المقبلة عن طريق إدارة المسابقات باستحداث وجود منسقين عامين ومنسقين إعلاميين لمباريات الدورى، والتى تأتى فى إطار مواكبة التحديثات والتطوير الواجبة فى ملاعب كرة القدم.

كما أشار رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى أن الاجتماع تطرق إلى أمور كثيرة خارج إطار المسابقة مثل لائحة النظام الأساسى، حيث تلاقت وجهات النظر فى كثير من البنود فى ظل انفتاح أعضاء اللجنة على مسئولى الأندية ممن حضروا الاجتماع أو الذين لم تشملهم دعوة السيد رئيس الاتحاد السكندرى أو الذين ستجمعنا بهم لقاءات مماثلة مستقبلا.

وأوضح عمرو الجناينى أن الجهود الخاصة بإعادة الجماهير إلى المدرجات تستلزم تضافر كل الجهود من جميع الجهات سواء الأمن والأندية وليس اتحاد كرة القدم فقط باعتبار أن القرار فى ذلك الشأن لا يعود لاتحاد الكرة.