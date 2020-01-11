شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى: نتطلع للتأهل فى بطولة أفريقيا بأقدامنا وليس بمساعدة الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على لطفى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى اليوم، السبت، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا تتطلب تركيزاً شديداً لحسم المواجهة وتحقيق الثلاث نقاط، موضحاً أن فريقه مطالب بتحقيق الفوز فى ضوء المنافسة الشرسة مع الهلال السودانى والنجم الساحلى على حجز تذكرة التأهل للدور التالي، خاصة أن الفرق الثلاثة تمتلك 6 نقاط وهو ما يعنى أن كل نقطة من المباريات الثلاث المقبلة مهمة للغاية.

وأضاف لطفى أن المباريات الأفريقية، وتحديدا التى تكون خارج الديار يحيط بها العديد من الصعوبات؛ سواء فيما يتعلق بأرضية الملاعب أو حالة الطقس لكن لاعبى الأهلى لديهم القدرة على التغلب على تلك الظروف.

وأشار على لطفى إلى أن بلاتينيوم سيتشبث بالفرصة ويقاتل من أجل الحفاظ على حظوظه فى التأهل حتى النفس الأخير، وهو ما يمنح لاعبيه دافعاً لتقديم عرض قوى فى مباراة اليوم السبت.

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وأوضح لطفى أن الأهلى دائما ما يحسم نتائج مبارياته بأقدام لاعبيه دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، وهو سر من أسرار كم البطولات والانتصارات التى حققها الفريق على مدار التاريخ لذلك فإن تركيز اللاعبين حاليا فى مواجهة بلاتينيوم وكيفية تحقيق النقاط الثلاث.

وأكد لطفى أن السير بخطى ثابتة فى بطولة الدورى أمر يسعد اللاعبين والجهاز الفنى، لكنه يضع على عاتقنا مسئولية أكبر وهى مواصلة تلك الانتصارات والسير على نفس النهج.

وأوضح لطفى أن المنافسة مع محمد الشناوى وشريف اكرامى تصب فى صالح الفريق وترفع من مستوى الجميع وهذه هى سمة الفرق الكبيرة التى تضم لاعبين مميزين فى كل المراكز، ومن لا يشارك يساند من يشارك فى المباريات إلى أن يأتى دوره فتجد زميله فى نفس مركزه أكثر الداعمين له.

واختتم حارس الأهلى تصريحاته مؤكدا أنه يجتهد فى عمله ليكون جاهزا بصورة مثالية عندما تأتيه فرصة المشاركة فى المباريات وهو ما جعله يظهر بشكل جيد عندما شارك فى أكثر من مباراة الموسم الماضي.