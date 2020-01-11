شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 16.5 مليون جنيه للاعبين بعد الفوز على زيسكو الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حجم المستحقات الخاصة بعقود اللاعبين المقرر صرفها خلال الساعات المقبلة هى 16.5 مليون جنيه، بعد تأكيد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، للاعبين صرف كافة المستحقات الخاصة بعقودهم عقب الفوز الذى حققه الفريق على زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يُحدد رئيس الزمالك، بالاتفاق مع إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى، حجم المكافآت المقرر صرفها أيضًا بعدما وعد مرتضى منصور لاعبى الأبيض بمكافأة إجادة على الأداء أمام بطل زامبيا، وذلك خلال جلسته مع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب انتهاء المباراة، حيث حرص على تهنئتهم على الفوز وتحفيزهم على مواصلة الانتصارات فى الفترة المقبلة.

واقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 3 مباريات أيضًا قبل مباراته مع مازيمبى، عصر اليوم السبت.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام فريق الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.