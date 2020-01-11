شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو: لو اتعاكست هدافع عن نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو ،والحاصلة على الكثير من الميداليات فى اللعبة، منها ذهبية أفريقيا لأربعة دورات متتالية هى 2012، و2014، و2016، و2018، وذهبية دورة البحر المتوسط عام 2013، وذهبية بطولة ألمانيا عام 2014.، بالإضافة إلى فضية دورة الألعاب الأفريقية ، فكان معها الحوار التالى..

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الطبخ، بحب المطبخ جدا.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الكفتة بكل أنواعها خاصة بالأرز.

من نجمك المفضل؟

أختى مريم فهى لاعبة أيضا، وأعتبرها قدوتى ونجمتى المفضلة.



لاعبة التايكوندو

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

مش عارفة بصراحة، بس دائما تفكيرى كله حاليا فى الرياضة و البطولات.

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لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

محصلش قبل كده إن حد عاكسنى، لكن إذا حدث معاكسة سأدافع عن نفسى.



نور حسين

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

بصراحة مش بتابع السينما والأفلام والممثلات والنجمات.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكثر لأنه بيكون أسهل.

نور حسين

تحبى ترتبطى بشخص رياضى ام غير رياضى؟.

أكيد رياضى هيفهمنى أكتر.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

لأ .. فأنا لن أترك الرياضة وسأظل بها، وعمرى ما هبطل رياضة وهستمر فيها لأنها حاجة مهمة جدا لأى حد لازم يمارسها.