"فتح القفل وكارتيرون رد على الإهانات".. 7 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

اجتمع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين بغرفة خلع الملابس بعد فوز الأبيض على نادي زيسكو الزامبي 2-0 في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة في الجولة الرابعة بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه رئيس القلعة البيضاء 5 رسائل للاعبين بعد الاقتراب من الصعود لدور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وجاءت كالتالي:

1- القفل

"الحمد لله، الروح عادت من جديد سواء محليا أو أفريقيا، لقد سبق وقلت لكم أن الشبكة سوف تُفتح من جديد بعد الشر الذي قام بعمله العتال وابنه وعباس وابنه".

2- كارتيرون رد على الاهانات

" كارتيرون تحمل إهانات عديدة من بعض الشخصيات، ورد في الملعب، لا أتدخل في التشكيل ولا يوجد أي مشكلة مع المدرب ولا يوجد أي تدخل في عمله".

Advertisements

3- هذا هو الزمالك الذي نريده

"هذا هو الزمالك الذي نريده، روح قتالية، لم نكتفي بالهدف وسجلنا هدف ثاني في الدقائق الأخيرة، بداية الانطلاقة كانت التعادل مع زيسكو في زامبيا، فريق محترم ولديه مدرب محترم".

4- فرجاني المقاتل

"هذا هو فرجاني ساسي الذي تحدثوا في الإعلام عن هروبه، يقاتل وهو مصاب من أجل الفريق".

5- مصر كلها بتحبك ياحامد

"أين الإعلام من طارق حامد، هل هو لاعب لا ينتمي لمصر؟، لا يوجد قناة واحدة قامت بعمل حوار معه على هامش حفل الأفضل في أفريقيا، أمر محزن للغاية، يكفيك يا طارق حب الجماهير لك، أنت رجل في الملعب، مصر كلها بتحبك".

6- المستحقات في الطريق

"خلال ساعات سيتم صرف المستحقات المتأخرة لكي نبدأ صفحة جديدة بيضاء، كذلك سيتم صرف مكافآت، هناك أموال في النادي، لا داع للقلق".

7- النقطة العاشرة

"بعد الخسارة من مازيمبي كان هناك احتفالات من بعض المنتسبين لنادي الزمالك، الفوز على مازيمبي للوصول للنقطة العاشرة وتصدر المجموعة أفضل رد".