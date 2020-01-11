"بديل صفقة الأهلي المخطوفة.. ويملك موهبة استثنائية".. من هو مفاجأة الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطِف محمد إنبي، جناح الأهلي المعار إلى إنبي، الأنظار كأحد أبرز المواهب في الموسم الحالي ببطولة الدوري الممتاز بمنافسته على لقب هداف الدوري بعد توظيفه بمركز المهاجم الصريح.

ويحتل شريف المركز الثاني في جدول الهدافين برصيد 7 أهداف (بدون ركلات جزاء) من 11 مباراة خاضها مع الفريق البترولي خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز والذي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف منهم هدفين من ركلتي جزاء.

يبلغ شريف من العمر 24 عاماً حيث إنه من مواليد 4 فبراير 1996 بدأ مشواره الكروي في قطاع الناشئين لنادي وادي دجلة واستمر معه حتى الصعود للفريق الأول في يونيو 2015 ليشارك معه في 66 مباراة سجل فيهم 7 أهداف وصنع 8.

يتمتع ببنية جسدية قوية ويبلغ طوله 1.84 سم ويشغل جميع مراكز ما خلف المهاجم ثم تحول مع إنبي إلى مهاجم صريح ولكن تبقى أهم مميزاته والموهبة الاستثنائية هي اللاعب بكلتا القدمين بنفس الكفاءة حتتى إن زملائه لا يعلمون القدم الأساسية التي يجيد بها.

النقلة النوعية لشريف مع لعبة كرة القدم كانت الانتقال إلى الأهلي في يناير 2018 بالانتقال إلى الأهلي مقابل 10 مليون جنيه.

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الأهلي كان يستهدف التعاقد مع محمد عنتر نجم الأسيوطي في فترة الانتقالات الشتوية 2018 وبالفعل توجه عنتر للقاهرة للتوقيع للنادي الأحمر ولكن مرتضى منصور رئيس الزمالك حول اللاعب من الجزيرة إلى "ميت عقبة" ليخطف الصفقة.

توجه الأهلي إلى محمد شريف فور ضياع محمد عنتر وأنهى عبدالعزيز عبد الشافي المدير الرياضي السابق بالأهلي الصفقة خلال 24 ساعة فقط،ليحصل على توقيع اللاعب على بياض.

غاب شريف عن المشاركة في عهد حسام البدري، مدرب الأهلي الذي رحل في مايو 2018، ليتعاقد الأحمر مع كاريترون ويقدم شريف أفضل فتراته مع فريقه الجديد على الرغم من عدم مشاركته في مباراة كاملة (90 دقيقة) مع المدرب الفنرسي سوى أمام الترسانة ببطولة الكأس 2018.

وسجل شريف 5 أهداف بقميص الأهلي خلال 146 دقيقة فقط ليصبح هداف الفريق محليًا في الوقت الحالي متفوقًا على ثلاثي خط هجوم الفريق الأحمر صلاح محسن (هدفين) -المغربي وليد أزارو (هدف)- مروان محسن (هدف).

تعرض شريف للتجميد مع المدرب الأوروجوائي مارتين لاسارتي الذي استلم المهمة خلفاً لباتريس كارتيرون ليوافق الأهلي في أغسطس الماضي إعارته لنادي إنبي لمدة موسم واحد فقط، مقابل مليون و500 ألف جنيه، دون إدراج بند بأحقية الفريق البترولي في شراء اللاعب.