مروان محسن يتحدث عن الانتقادات ونصيحة فايلر وسيناريو هدفه مع أفشة وما يُميز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أبدى مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ضيقه بسبب بعض الانتقادات الموجهة له مؤخرا، مشيرا الى أن لاعبي الأهلي دائما على قلب رجل واحد.

وقال مروان محسن في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "لا أعرف السبب وراء قيام البعض بانتقادي في الآونة الأخيرة، أنا عائد من إصابة شديدة في الوجه، وتم تركيب شرائح ومسامير لتثبيت عظام الوجه ويسعى لاكتساب حساسية المباريات".

وواصل "أجتهد من أجل استعادة مستواي، أقوم بتنفيذ تعليمات المدرب، لو هناك رأي أخر للمدرب ويرى أن هناك تقصير لكان قام باستبعادي بشكل فوري".

وشدد "انتابني حالة من الضيق الشديد في بعض الوقت بسبب تلك الانتقادات، لم أعد ألتفت لها، معظمها في غير محلها على الإطلاق".

وأشار "سعيد بفرحة زملائي عقب هدفي الثاني في نادي مصر، تلك هي الروح التي تسود بيننا، لاعبو الأهلي على قلب رجل واحد، لم يكن هناك أي اتفاق مع أفشة على سيناريو الهدف".

وأشاد مروان محسن بدور أفشة مع الفريق، مشيرا الى أن لاعب بيراميدز السابق يعد مكسب كبير للفريق.

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وأضاف "نحن يد واحدة وهناك روح جيدة تجمع بين جميع اللاعبين، لقد تحاملت على نفسي في مباراة نادي مصر وأكملت المباراة وسجلت من أجل الفريق، لقد تحقق هذا بفضل مساعدة زملائي، والله كلل مجهودي من الفريق".

وعن نصيحة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قال "المدرب طالبني بعدم الالتفات لأي انتقادات والتركيز فقط داخل الملعب".

وصرح "المباريات الإفريقية تحتاج إلى خبرات كبيرة للتعامل معها، فيما يتعلق بحالة الجو والظروف المناخية، وسوء أرضية الملعب في معظم الأحيان، وهي أمور اعتاد عليها لاعبو الأهلي، وباتت لديهم القدرة على التعامل معها، خاصة أن معظمهم يملك سجلا كبيرا من الخبرات الإفريقية".

وشدد "الإنتصارات المتتالية للفريق في الدوري تضع المسؤولية على عاتقنا وتدفعنا لبذل مزيد من الجهد للحفاظ عليها".

وواصل "أنا جاهز بشكل كامل لمباراة بلاتينيوم، الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد، هناك هدفا واضحا يسعى إليه الجميع، وهو الفوز بالنقاط الثلاث".

وتابع "الأهلي لا يشغل باله كثيرا بالتعديلات التي حدثت في صفوف بلاتينيوم ستارز، الأهلي لديه هدف واضح وهو الفوز بنقاط المباراة بشكل كامل".

واختتم "حالة الحب الموجودة بين جميع لاعبي الأهلي الذين يعملون جميعا من أجل مصلحة الفريق، ولا يوجد فرق بين من يشارك أو من يجلس على دكة البدلاء فالمهم أن يفوز الفريق، وهذه الروح هي السبب الأساسي وراء الأداء الجيد والانتصارات في الفترة الأخيرة".