كواليس بعثة الأهلي قبل وبعد مواجهة بلاتينيوم ستارز في زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يستعد النادي الأهلي لملاقاة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في الثالثة عصر اليوم السبت، بملعب الأخير، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقا جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن بعثة الفريق تناولت وجبة الإفطار في تمام الساعة 8 صباحاً، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة ١٢ ظهراً.

وتقرر أن تتحرك البعثة من فندق الإقامة في ولاية بولاوايو إلى ملعب مباراة بلاتينيوم في تمام الواحدة ظهرا لخوض المباراة في الساعة الثالثة.

محاضرة فايلر

ومن المقرر أن يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل مغادر فندق الإقامة والتوجه لملعب بابا فيلز ماندافا الذي سيستضيف المباراة.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن المحاضرة سوف تشهد وضع فايلر الرتوش النهائية الخاصة بتشكيل اللقاء، وخطة اللعب التي سيخوض بها المباراة المرتقبة.

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الاجتماع الفني

وحرص مراقب المبارة ومندوب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على منح كل فريق مستندا رسميا بآخر المستجدات الخاصة بقيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقام الثنائي بمنح كل نادٍ قائمة الفريق المنافس حتى يطلع كل نادٍ بشكل رسمي على اللاعبين الجدد الذين تم إضافتهم للقائمة الإفريقية في الفريق الآخر.

وحضر الاجتماع الفني من جانب النادي الأهلي كلا من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، الإداري، وعمرو محب، المترجم.

مغادرة زيمبابوي

ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي ولاية بولاوايو متوجهة إلى هراري، عاصمة زيمبابوي عقب أداء مباراة بلاتينيوم مباشرة.

وتطير بعثة الأهلي في السابعة مساء لمدة ساعة لتصل إلى العاصمة هراري للمبيت بها قبل مغادرتها ظهر الأحد في رحلة عودتها للقاهرة.

وطلبت بعثة النادي الأهلي بالتنسيق مع السفارة، الاستعانة بقوات من شرطة المرور في ولاية بولاوايو وذلك تحسبا لأي ظروف قد تعيق وصول الأهلي إلى المطار تمهيداً للرحيل إلى هراري.