تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

يحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم ستارز، بطل زيمبابوي في الـ3 عصرًا، اليوم السبت، بختام الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1" القطرية المشفرة بتعليق علي محمد علي ولكن قناة أخرى سنغالية أعلنت نقل المباراة وهي RTS2.

قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

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قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900 أفقي.

معدل الترميز: 27500.