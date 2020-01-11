"قلة احترام".. إبراهيم حسن ينتقد "كاف" بعد عدم دعوته وحسام لحفل الأفضل بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بنادي سموحة تصرفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ووصف عدم دعوته وشقيقه حسام حسن المدير الفني السابق لسموحة لحفل جوائز "الأفضل" بـ"قلة احترام".

وشهدت مدينة الغردقة مؤخرا حفل "كاف" للأفضل في أفريقيا لعام 2019، بجانب إقامة مباراة جمعت بين أساطير "كاف" و"فيفا" بحضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية والعالمية.

وأكد إبراهيم حسن في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "عدم إحترام، وقلة تقدير، لن أقول أكثر من ذلك".

وأكمل: "أنا وحسام لا نركز في تلك الأمور، يكفي أن الجماهير البسيطة ومشجعي كرة القدم هي التي تأتي بحقك، لا يمكن لنا التعليق على قلة التقدير".

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واستمر "يكفي أن حسام حسن تلقى دعوة وتواجد مع أساطير كرة القدم العالمية مثل بيلية ومارادونا وتواجد في جلسة مع بوتين على هامش كأس العالم 2018".

واختتم "الجلسة التي تواجد فيها حسام حسن في ذلك الوقت كان هناك مسؤولين في كرة القدم المصرية من اتحاد الكرة لم يحق لهم التواجد لأن تلك القاعة كانت مخصصة للأساطير".

الجدير بالذكر، أن إبراهيم حسن وشقيقه قدما استقالتهما مؤخرا من تدريب نادي سموحة.