شاهد.. شوبير يكشف حقيقة أنضمام محمد الصباحي للنادي الأهلي

كشف أحمد شوبير لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق عن حقيقة إنتقال محمد الصباحي لاعب اسوان لصفوف النادي الأهلي خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :" الاهلي لم يفاوض اسوان لضم الصباحي اللاعب مرتبط بعقد مع اسوان

موسمين اخرين سموحه طلب رسميا ضم اللاعب واسوان طلب 10 مليون جنيه نادي انبي استفسر عن موقف اللاعب لكنه لم يتقدم بعرض حتي الان هذه حكايه محمد الصباحي".

وكانت تداولت أنباء حول حصول مسئولو النادي

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الأهلي على توقيع محمد الصباحي مهاجم اسوان لتدعيم الفريق في الصيف القادم ،بعد تألقه اللافت مع ممثل الصعيد هذا الموسم.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي والتي تقام اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبلاتينيوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.