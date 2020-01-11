شاهد.. شوبير يكشف حقيقة أنضمام محمد الصباحي للنادي الأهلي

كشف أحمد شوبير لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق عن حقيقة إنتقال محمد الصباحي لاعب اسوان لصفوف النادي الأهلي خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري.
وقال شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :" الاهلي لم يفاوض اسوان لضم الصباحي اللاعب مرتبط بعقد مع اسوانموسمين اخرين سموحه طلب رسميا ضم اللاعب واسوان طلب 10 مليون جنيه نادي انبي استفسر عن موقف اللاعب لكنه لم يتقدم بعرض حتي الان هذه حكايه محمد الصباحي".
وكانت تداولت أنباء حول حصول مسئولو النادي
ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي والتي تقام اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبلاتينيوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
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