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مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

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تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة مشاهدة مباراة وتوتنهام بث مباشر اليوم والتي ستقام على ملعب توتنهام هوتسبيرز ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من بطولة الممتاز لكرة القدم .

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم والقناة الناقلة ..

ستبدأ مباراة ليفربول ضد توتنهام في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت مصر الـ 8:30 مساءً بتوقيت ، الـ 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وستنقل عبر

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قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق عصام الشوالي .

موقف الفريقين قبل المباراة ..

يترفع فريق ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة بينما يحتل فريق توتنهام المركز السابع في البريمييرليج برصيد 30 نقطة .

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

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