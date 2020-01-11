بث مباشر بجودة عالية مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال افريقيا

يستعد الأهلي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، لخوض لقاء قوي أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، خلف النجم الساحلي المتصدر بنفس الرصيد، ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الإنتصار اليوم على بلاتينيوم للوصول للنقطة

التاسعة، منتظراً تعادل بين الهلال والنجم يمنحه صدارة المجموعة.

ويواجه الأهلى عدة ظروف صعبة فى مواجهة اليوم بسبب ارتفاع الرطوبة والأمطار الغزيرة ولكن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للفريق الأحمر أكد أن لاعبيه لديهم الخبرات فى التعامل مع مثل هذه الظروف وتحقيق الفوز خارج الديار.

وسيحاول المدير النفي السويسري رينيه فايلر استغلال الدفعة المعنوية للاعبي الأحمر عقب الإنتصارات الأخيرة في بطولة الدوري المحلي، من أجل تحقيق إنتصار افريقي يقربه من تخطي دور المجموعات بحثًا عن تحقيق اللقب الأفريقي الغائب عن خزينة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم

تنطلق مباراة الأهلي وبلاتينيوم في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة،

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الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة،

الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1

شاهد مباراة الاهلي وبلاتينيوم