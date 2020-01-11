مرتضى منصور: قناة الزمالك سترد على كل الأكاذيب

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن قناة النادي الرسمية ستتمكن من الرد على كل الأكاذيب التي توجه ضد القلعة البيضاء.

وقال منصور خلال فيديو عبر قناته الرسمية على اليوتيوب

سجمعه بلاعبي فريق الكرة "قناة الزمالك ستنطلق يوم 22 يناير الجاري، وستقوم بالرد على جميع الأكاذيب".

وواصل "فرجاني ساسي تواجد مع الفريق

ولم يقم بالهرب كما كان يتردد، والأمور مستتبة في النادي، وعن المستحقات فإن هناك مكافأة بعد الفوز على زيسكو".

وواصل "هناك أموال في النادي، وأي لاعب له مستحقات سيحصل عليها، ولا صحة لما يدور عن أي ازمات في الفريق".