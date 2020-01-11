مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث مباشر في الدوري السعودي

تقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث مباشر والتي ستقام على ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ".
موعد مباراة الهلال والوحدة والقنوات الناقلة ..
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الوحدة في تمام الساعة الـ 7:05 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 8:05 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 9:05 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبرقناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي سمير المعيرفي .
موقف الهلال والوحدة قبل المباراة ..
يحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة بينما يحتل الوحدة المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة .
مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر ..
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