مرتضى منصور ينتقد الإعلام بسبب طارق حامد

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وسائل الإعلام، بسبب حفل الإتحاد الافريقي "الكاف" لأفضل لاعب في افريقيا.

وكان طارق حامد نجم وسط الزمالك أحد المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2019، والتي خسرها لصالح الجزائري يوسف

بلايلي.

وقال منصور خلال فيديو عبر قناته الرسمية على اليوتيوب موجهًا حديثه إلى طارق حامد "لا تحزن على خسارة الجائزة، فلن يشرفك الحصول عليها بالتأكيد".

وتابع "أليس طارق حامد لاعب مصري،

أين الإعلام من الإهتمام به، فلم تقم أي قناة بالتسجيل مع اللاعب وتجاهلوه تمامًا وكأنه لم يكن ضمن المرشحين لحصد الجائزة".

وواصل "رغم ذلك فإني أوجه رسالة إلى طارق حامد بأن حب الجماهير لا يقدر بثمن، ولن تؤثر الحملة الممنهجة ضده من الكثيرين على محبة وتقدير نجم الزمالك لدى الجمهور المصري".