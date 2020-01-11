مرتضى منصور: الروح عادت إلى الزمالك.. وكارتيرون تحمل الكثير

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رضاه عن الفوز الذي حققه الفريق أمس الجمعة على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وقال منصور عبر مقطع فيديو جمعه بلاعبي الزمالك عقب اللقاء "استطعنا التخلص من الشر الذي أحاط بالفريق الفترة الماضية من أعداء الزمالك، ولقد منحكم الله النصر عندما طالبتكم بأسعاد جماهير

الزمالك".

وأردف "الفريق يقوده جهاز فني محترم على أعلى مستوى، على الرغم من عدم التوفيق في أول 3 مباريات إلا إنه تحمل الكثير من الهجوم الغير مبرر من الكثيرين، ولكن الروح عادت إلى الفريق وشاهدنا أهداف وانتصارات تتحقق في الدقائق الأخيرة كما حدث امام طنطا".

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وتابع "الفريق الذي فاز اليوم أنا رئيسه ولكن الجميع يتذكرني ويهاجم في حالة الهزيمة فقط، على الرغم من أن الخسارة أمر وارد في الرياضة بشكل عام".

وطالب مرتضى من لاعبيه أن يواصلوا الإنتصارات في البطولة الأفريقية لكي يتخطوا دور المجموعات، خاصة وان الفوز في المباراة القادمة يرفع رصيد الزمالك إلى 10 نقاط.

وأردف "استطعنا العودة وتحقيق الإنتصارات في افريقيا بعد أن تلقينا الهزيمة في اللقاء الأول، واستقبل الكثيرين من المحسوبين على نادي الزمالك الأمر بالأفراح وكأنهم لا ينتمون إلى النادي".