النصر يتربع علي القمة.. ننشر جدول ترتيب الدوري السعودي

تصدر علي مؤشرات البحث موقع "جوجل"، تريند بعنوان :" جدول ترتيب الدوري السعودي"، وذلك بعد انتهاء الجولة الـ14، مساء أمس الجمعة، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتعادل نادي النصر مع اتحاد جدة لهدف لكل منهما، واحتفاظ الأول بقمة الدوري برصيد 30 نقطة، وفيما يلي ننشر جدول ترتيب الدوري السعودي. جدول ترتيب الدوي السعودي: 1- النصر لعب 14 مباراة، برصيد 30 نقطة. 2- الهلال لعب 12 مباراة، برصيد 27 نقطة. 3- التعاون لعب 14 مباراة، برصيد 25 نقطة. 4- الوحدة لعب 13 مباراة، برصيد 24 نقطة. 5- الأهلي لعب 13 مباراة، برصيد 23 نقطة. 6- أبها لعب 13 مباراة، برصيد 23 نقطة. 7- الرائد لعب 13 مباراة، برصيد 23 نقطة. Advertisements 8- الشباب لعب 14 مباراة، برصيد 21 نقطة. 9- الفيصلي لعب 12 مباراة، برصيد 20 نقطة. 10- الفيحاء لعب 14 مباراة، برصيد 17 نقطة. 11- الاتفاق لعب 13 مباراة، برصيد 16 نقطة. 12- الحزم لعب 14 مباراة، برصيد 15 نقطة. 13- الاتحاد لعب 14 مباراة، برصيد 14 نقطة. 14- الفتح لعب 14 مباراة، برصيد 9 نقاط. 15- العدالة لعب 14 مباراة، برصيد 9 نقاط. 16- ضمك لعب 13 مباراة، برصيد 7 نقاط.

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