بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق والبحرين في كأس آسيا تحت 23 عامًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة قمة المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند بين العراق والبحرين، ظهر اليوم السبت 11-1-2020.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية على ملعب تاماسات.

العراق يسعى لمناطحة الفائز من مواجهة أستراليا وتايلاند عصر اليوم على صدارة المجموعة الأولى، بعد أن تعادل مع أستراليا في الافتتاح 1/1.

لكن المهم ليست بالسهلة، فالمنتخب البحريني تعرض لهزيمة قاسية أمام تايلاند بخمسة أهداف دون رد في الافتتاح ويتطلع لتعويض تلك الخسارة.

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العراق 0-1 البحرين

???? ملعب تاماسات (تايلاند)

???? مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

♻️ جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة القمة العربية بين العراق والبحرين..

???????? صباح الخير على الجميع، يصحبكم في هذه المباراة “سامي مصطفى” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

???????????????? يدير هذه المباراة الحكم الكوري الجنوبي هيونغ جين كو.

???????????? تشكيلة البحرين اليوم : عمار محمد – سيد محمد – حمد الشمسان – عباس العصفور – محمد مرهون – أحمد صالح – حسن علي – هاشم عيسى – جاسم السلامة – عبد الرحمن أحمدي – سالم عادل.

: عمار محمد – سيد محمد – حمد الشمسان – عباس العصفور – محمد مرهون – أحمد صالح – حسن علي – هاشم عيسى – جاسم السلامة – عبد الرحمن أحمدي – سالم عادل. ???????????? تشكيلة العراق اليوم: علي كاظم – مصطفى محمد – نجم شوان – عبد العباس عياد – مراد محمد – محمد رضى – عمر عاصي – حسين جبار – حسن رائد – منتظر ستار – محمد مزهر.

علي كاظم – مصطفى محمد – نجم شوان – عبد العباس عياد – مراد محمد – محمد رضى – عمر عاصي – حسين جبار – حسن رائد – منتظر ستار – محمد مزهر. 1″ صافرة بداية المباراة . البحرين على اليسار بالأحمر، والعراق على اليمين بالأبيض.