بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق والبحرين في كأس آسيا تحت 23 عامًا

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة قمة المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند بين العراق والبحرين، ظهر اليوم السبت 11-1-2020.
المباراة تنطلق في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية على ملعب تاماسات.
العراق يسعى لمناطحة الفائز من مواجهة أستراليا وتايلاند عصر اليوم على صدارة المجموعة الأولى، بعد أن تعادل مع أستراليا في الافتتاح 1/1.
لكن المهم ليست بالسهلة، فالمنتخب البحريني تعرض لهزيمة قاسية أمام تايلاند بخمسة أهداف دون رد في الافتتاح ويتطلع لتعويض تلك الخسارة.
العراق 0-1 البحرين
???? ملعب تاماسات (تايلاند)
???? مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا
♻️ جارية الآن
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة القمة العربية بين العراق والبحرين..
- ???????? صباح الخير على الجميع، يصحبكم في هذه المباراة “سامي مصطفى” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- ???????????????? يدير هذه المباراة الحكم الكوري الجنوبي هيونغ جين كو.
- ???????????? تشكيلة البحرين اليوم: عمار محمد – سيد محمد – حمد الشمسان – عباس العصفور – محمد مرهون – أحمد صالح – حسن علي – هاشم عيسى – جاسم السلامة – عبد الرحمن أحمدي – سالم عادل.
- ???????????? تشكيلة العراق اليوم: علي كاظم – مصطفى محمد – نجم شوان – عبد العباس عياد – مراد محمد – محمد رضى – عمر عاصي – حسين جبار – حسن رائد – منتظر ستار – محمد مزهر.
- 1″ صافرة بداية المباراة . البحرين على اليسار بالأحمر، والعراق على اليمين بالأبيض.
- 6″ مرت أول خمس دقائق في اللقاء والأفضلية عراقية في الانتشار والحضور الذهني..
- 7″ ⚠️ مدافع منتخب العراق حسن رائد يتحصل على بطاقة صفراء..
- 10″ العراق يلعب اليوم بطريقة 4-4-1-1، تتحول إلى 4-4-2 في الوضع الهجومي.
- 11″ ???? تغيير مبكر لمنتخب العراق بخروج حسن رائد ونزول مصطفى محمد.
- 12″ يبدو أن هناك تخوف من طرد حسن رائد بسبب تدخلاته المتهورة..لهذا تم سحبه في هذا التوقيت المبكر من اللقاء.
- 15″ البحرين تلعب اليوم بطريقة 4-1-4-1، تتحول في الوضع الدفاعي إلى 4-3-2-1، حيث ينضم ثلاثة لاعبين من الوسط إلى العمق الدفاعي، ما يظهر الفريق في وضع المنكمش.
- 20″ نقترب من انتصاف الوقت الأصلي للشوط الأول واللعب منحصر في خط الوسط بين الفريقين ولا خطورة كبيرة على كلا المرميين.
- 37″ إنفرااااااااااد صريح للاعب العراق مراد محمد .. وحارس البحرين يتألق في التصدي للكرة.
- 39″ أوووووووووه..إنفراد جديد للعراق من عمر عاصي، لكنه يصطدم في الحارس عمار محمد ويسقط، ويبدأ في المطالبة بركلة جزاء.
- 40″ الحكم يراجع الفار ويؤكد أن اللعبة عادية ولا تستوجب ركلة جزاء.
- 41″ حسين جباااااااااار .. يمر بسرعته العالية بعد تمهيد الكرة بالرأس لنفسه ليقتحم منطقة الجزاء ويتعرض لعرقلة، ويبدأ هو الآخر في المطالبة بركلة جزاء، والحكم يشير باستمرار اللعب.
- 42″ أفضلية كبيرة لمنتخب العراق قبل نهاية الشوط الأول.. هل اقترب الهدف؟
- 41″ ???? هاشم عيسى يمرر كرة عرضية أرضية مذهلة نحو محمد مرهون الذي سدد لترتطم في قدم أحد المدافعين وتمر جوار القائم الأيمن لمرمى العراق بياردة أو أقل.. فرصة مؤكدة لهدف مباغت للبحرين.
- 43″ ⚽️ جوووووووووووووول .. هدف أول لمنتخب البحرين على عكس سير اللعب…هاشم عيسى يحصل على تمريرة داخل منطقة الجزاء مهدها على صدره ثم صوب بيسراه في الزاوية اليمنى الضيقة..
- 44″ ???? الحكم يوقف اللعب لمراجعة تقنية الفار .. ويتأكد من صحة الهدف، لا يوجد تسلل أو خطأ ضد لاعب البحرين.
- 45″ ثلاث دقائق وقت بدل من ضائع.
- 48″ صافرة الحكم..البحرين تنهي الشوط الأول وفي حوزتها الكرة..
- إلى استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني.
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