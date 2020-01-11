اونلاين | ... Watch Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

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مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الاهلي اليوضمن دوري أبطال إفريقيا : نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (2-0) بلاتينوم.انتهت مباراة الأهلي و بلاتينيوم بفوز الأهلي بهدفين نظييفين مقابل لا شيء. تشكيل الأهلي المتوقع:حارس المرمى: محمد الشناوي‬ الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي ‫وسط الملعب: جونيور أجايي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أليو ديانج - جيرالدو الهجوم: وليد أزارو تنطلق مباراة الأهلي و بلاتينيوم ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا اليوم موعد المباراة : 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 3:00 مساءاً بتوقيت مصر . 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 3:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 3:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 3:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 4:00 مساءاً بتوقيت العراق . 3:00 مساءاً بتوقيت السودان . 4:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 2:00 مساءاً بتوقيت تونس . 2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 5:00 مساءاً بتوقيت

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