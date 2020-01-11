اونلاين | بث مباشر مباراة مازيمبي وأول أغسطس مشاهدة مباراة مازيمبي واول اغسطس اليوم السبت 11 يناير 2020 دوري أبطال أفريقيا BEIN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة مازيمبي وأول أغسطس مشاهدة مباراة مازيمبي واول اغسطس اليوم السبت 11 يناير 2020 دوري أبطال أفريقيا BEIN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاجل مجموعة الزمالك مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث مباشر مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث حي مباراة مازيمبي وأول أغسطس مباراة مازيمبي وأول أغسطس يستضيف ملعب مازيمبي مباراة قوية اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020 ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، أمام فريق أول أغسطس الأنجولى.

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يحل فريق أول أغسطس الأنجولى ضيف على فريق مازيمبي ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.

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مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث مباشر مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث حي مباراة مازيمبي وأول أغسطس مباراة مازيمبي وأول أغسطس مازيمبي نظيره أول أغسطس الأنجولى ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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مازيمبي الكونغولي 7 نقاط

الزمالك 7 نقاط

زيسكو الزامبي نقتطين

أول أغسطس الأنجولى نقتطين