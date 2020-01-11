اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

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مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم يواجه النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، نظيره فريق بلاتنيوم الزيمبابوي، فى مباراة قوية تجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‬

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مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم المقرر أن تنطلق أحداث المباراة عصر اليوم السبت فى الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والساعة 4 عصرًا بتوقيت السعودية

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مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم ‫القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم وستذاع مباراة الأهلي وبلاتنيوم اليوم عبر قنوات بين سبورت الرياضية، على قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو فى وصافة ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف وبرصيد 6 نقاط متساويا مع المتصدر فريق النجم الساحلي وصاحب المركز الثالث الهلال السوداني بنفس عدد النقاط، بينما يقبع فريق بلاتنيوم فى ذيل المجموعة دون أي رصيد من النقاط.

يمشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم ذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على منافسه اليوم فريق بلاتنيوم فى الجولة الماضية، بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما اللاعب وليد سليمان.