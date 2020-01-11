اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر| AHLY رابط مباراة الأهلي اليوم live match caf champions league

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر| AHLY رابط مباراة الأهلي اليوم live match caf champions league والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، اليوم السبت، مع نظيره بلاتينيوم ستارز، بطل زيمبابوى، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لدورى المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم الزيمبابوى فى تمام الـ 3 من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

Advertisements

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم مباراة الأهلى وبلاتينيوم

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم وضمّت قائمة الأهلى 20 لاعبا، هم : محمد الشناوى، وشريف إكرامى، وعلى لطفى، وأحمد فتحى، ومحمد هانى، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلى معلول، ورامى ربيعة، ومحمود متولى، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدى أفشة، وجيرالدو، وأجايى، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ويترأس البعثة إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم يدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط خلفا للمتصدر بفارق الأهداف النجم الساحلى، بعد خسارة المباراة الأولى أمام بطل تونس، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السودانى فى المباراة الثانية ويواصل انتصاراته على حساب بلاتينيوم فى القاهرة.