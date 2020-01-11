اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلى وبلاتنيوم بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع يوتيوب KORA LIVE رابط ماتش الأهلي ahli live

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مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم يلتقي فريق الأهلي نظيره بلاتينيوم الزمبابوي، غدًا السبت الموافق 11 يناير الحالي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم وتقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم على ملعب "باربوفيلدز" في الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4 عصرًا بتوقيت السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية - بحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" - متأخرًا بفارق الأهداف عن النجم متصدر المجموعة، متفوقًا على الهلال صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتذيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة دون نقاط.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي الاهلي وبلاتنيوم اهداف مباراة الاهلي وبللاتنيوم وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بتفوق الفريق الأهلاوي بهدفين دون مقابل، ومن المقرر أن يقود مباراة العودة تحكيميًا الكونغولي جون جاك ندالا نجامبو.