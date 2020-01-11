اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream

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مشاهدة مباراة ليفربول بث حي مباراة ليفربول بث مباشر الان ليفربول مباراة محمد صلاح Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream ليفربول الذى يحل ضيفا على توتنهام بملعبه الجديد فى لندن الساعة الـ 7 والنصف من مساء اليوم السبت، للفوز وحصد الثلاث نقاط فى إطار سعى ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز لأول مرة منذ عام 1990.

مشاهدة مباراة ليفربول بث حي مباراة ليفربول بث مباشر الان ليفربول مباراة محمد صلاح Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة.

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ويدخل البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، المبارة وهدفه الفوز وإلحاق أول خسارة بفريق ليفربول فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، بعدما نجح الريدز فى الفوز بكل مبارياتهم حتى الآن، والتعادل مرة واحدة فقط مع مانشستر يونايتد، بجانب الثأر من خسارة الدور الأول عندما فاز الريدز 2-1 فى أنفيلد، بعدما قلبوا تأخرهم بهدف أحرزه هارى كين فى الدقيقة الأولى، إلى فوز بنتيجة 2-1 عن طريق هندرسون، ومحمد صلاح من ركلة جزاء.