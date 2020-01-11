اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام KORA LIVE كورة ستار ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت PLUS مباراة ليفربول محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام KORA LIVE كورة ستار ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت PLUS مباراة ليفربول محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول بث حي مباراة ليفربول بث مباشر الان ليفربول مباراة محمد صلاح Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream يحل فريق ليفربول الإنجليزي متصدر البريمييرليج ضيفاً على فريق توتنهام، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي ستقام على ملعب توتنهام في العاصمة البريطانية لندن.

مشاهدة مباراة ليفربول بث حي مباراة ليفربول بث مباشر الان ليفربول مباراة محمد صلاح Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream ويسعى ليفربول بقيادمة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز على توتنهام وعبور محطة صعبة في مشوار الفريق نحو التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول بث حي مباراة ليفربول بث مباشر الان ليفربول مباراة محمد صلاح Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream مشاهدة مباراة ليفربول بث حي مباراة ليفربول بث مباشر الان ليفربول مباراة محمد صلاح Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream في المقبل لن يكون توتنهام خصماً سهلاً أمام ليفربول، في ظل تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية للفرق اللندني.

مشاهدة مباراة ليفربول بث حي مباراة ليفربول بث مباشر الان ليفربول مباراة محمد صلاح Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream ويبحث فريق توتنهام عن تحقيق الفوز الغائب عن الفريق منذ مبارتين، بعد أن تعادل مع نوريتش سيتي وإنهزم أمام ساوثهامبتون في الجولتين الماضيتين، بالإضافة للتعادل مع ميدلسبرة في كأس الإتحاد الإنجليزي.

Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول بث حي مباراة ليفربول بث مباشر الان ليفربول مباراة محمد صلاح Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream توتنهام لإيقاف سلسلة إنتصارات الريدز في الدوري الإنجليزي، وإستغلال ذلك للصعود نحوو مراكز المقدمة في البريمييرليج.

ويتصدر ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من 20 مباراة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول بث حي مباراة ليفربول بث مباشر الان ليفربول مباراة محمد صلاح Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول

مشاهدة مباراة ليفربول بث حي مباراة ليفربول بث مباشر الان ليفربول مباراة محمد صلاح Liverpool vs TOTTENHAM : Premier League live stream تقام المباراة غداً السبت 11 يناير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء 19:30 بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وسوريا والعراق، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف 21:30 بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف 18:30 بتوقيت الجزائر وتونس، الخامسة والنصف 17:30 بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.