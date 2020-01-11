رياضة | رد زيدان على توديع برشلونة للسوبر الإسباني.. واعتراف خطير قبل لقاء أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد زيدان على توديع برشلونة للسوبر الإسباني.. واعتراف خطير قبل لقاء أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه توقع فوز برشلونة في مباراته السابقة أمام أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام بالمملكة العربية السعودية

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد أمام أتلتيكو مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني :"توقعت فوز برشلونة، لكن أتلتيكو ظلّ وفيًا لعاداته بالقتال حتى النهاية وتمكنوا من قلب الطاولة".

وتابع :"أرى أنني أتحسن كمدرب، استمر بالتطور لأنه في الحياة تتعلم من التجارب ومن الناس من حولك".

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‏وزاد :"استمع بإنصات لكل ما يقال، أثق بالأشخاص المقربين مني، وهذا ما يجعلني أتطور، ذلك هو هدفي".

وواصل :"الاتحاد الإسباني هو من أقرَّ نظام البطولة وعلينا القبول بذلك، نحن محظوظون للعب السوبر ونريد الفوز بمباراة الغد لأن ذلك يعني تتويجنا بالكأس".

وأتم :"كل مباراةٍ هي عالمٌ خاص، غدًا لدينا نهائي سيغير الكثير وهو ما يعني أنها مباراةٌ مختلفة".