رياضة | 5 أسباب تمنع رحيل فالفيردي عن تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أسباب تمنع رحيل فالفيردي عن تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، بخدمات الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعدم رحيله خلال الفترة الجارية.

وكشفت صحيفة "ماركا الإسبانية" عن أسباب رفض بارتوميو إقالة المدير الفني، رغم كل الإخفاقات التي شهدها الفريق، في فترة توليه المسئولية.

وأوضحت الصحيفة، أن بارتوميو لا يرغب في إقالة فالفيردي، بسبب وجود 5 عناصر تدعم وجوده على رأس القيادة الفنية.

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وتابعت الصحيفة، أن هناك دعم كبير للمدرب من جانب لاعبو الفريق، بالإضافة أنه في حال توقيعه على قرار رحيله سيفشل في إيجاد مدرب قوي بالفترة الحالية بسبب انشغال رونالد كومان في تدريب منتخب هولندا، والإسباني روبرتو مارتينيز في قيادة المنتخب البلجيكي.

وأضافت، السبب الثالث يعود إلى رغبة بارتوميو في التريث بكل قراراته خاصةً أنه سيكون مطالبًا بسرد كل فترته قبل انتخابات عام 2021، وعلى جانب آخر يرى أن فالفيردي قدم المستوى الطيب أمام أتلتيكو مدريد، رغم الخسارة.

واختتمت الصحيفة أن أخر الأسباب، هو وجود الفريق على صدارة الترتيب الإسباني، بالإضافة لتواجده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا ما يُصعب من عملية إقالته في منتصف الموسم.