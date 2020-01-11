رياضة | زيدان لا يخسر النهائيات مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان لا يخسر النهائيات مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بكل النهائيات التي خاضها مع النادي الملكي قبل مباراة الغد أمام أتلتيكو مدريد على لقب السوبر الإسباني.

ويواجه زيدان تحديًا جديدًا بخوض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في السعودية بعدما فاز في كل المباريات النهائية الحاسمة التي خاضها ريال مدريد تحت إمرته منذ وصوله إلى رئاسة جهازه الفني في يناير 2016.

وتغلب ريال مدريد على أتلتيكو في ميلانو في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2016 وهو ما تكرر مرتين آخرتين متتاليتين أمام يوفنتوس في كارديف وليفربول بكييف في نسختي 2017 و2018.

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وتوج زيدان بلقب الدوري المحلي ومرتين بكأس السوبر الأوروبي ومرة بكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة ومرتين بمونديال الأندية.

ويمكن أن يتوج زيدان في السعودية لقبه العاشر كمدير فني لريال مدريد، عندما يواجه أتلتيكو مدريد غدًا