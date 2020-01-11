رياضة | برشلونة يصارع لضم مدافع لايبزيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصارع لضم مدافع لايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسبامي لضم دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج الألماني والمطلوب بشدة في نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية عن أن برشلونة محادثات مع لايبزيج الألماني، لضم مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو من أجل جلبه إلى كامب نو ليكون بديلًا على المدى الطويل لمواطنه صامويل أومتيتي، الذي اقترب من الرحيل عن النادي.

وارتبط أومتيتي مؤخرًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، الذي يسعى لضمه منذ أشهر طويلة، مستغلًا عدم مشاركته بانتظام مع البلوجرانا.

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يأتي ذلك في ظل رغبة آرسنال في الظفر بتوقيع صاحب الـ21 عامًا، لتعزيز قوته الدفاعية في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وتقدر قيمة انتقال أوباميكانو بحوالي 45 مليون جنيه إسترليني، مما يجعل الصراع مشتعلًا بين البارسا والنادي اللندني خلال الفترة المقبلة.