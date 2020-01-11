رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد توتنهام

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استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام مضيفه توتنهام في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم على توتنهام في مباراة يبحث فيها رجال المدرب يورجن كلوب عن الفوز وحصد النقاط الثلاث للاقتراب خطوة من لقب البريميرليج.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام

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