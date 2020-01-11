رياضة | الأهلي يلجأ إلى الشرطة للهروب من فخ بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يلجأ إلى الشرطة للهروب من فخ بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتنسيق مع السفارة المصرية في زيمبابوي، الاستعانة بقوات من شرطة المرور في ولاية بولاوايو عقب مباراة بلاتينيوم، وذلك تحسبا لأي ظروف قد تعيق وصول القلعة الحمراء إلى المطار تمهيداً للرحيل إلى هراري.



وتغادر بعثة الأهلي ولاية بولاوايو عقب مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، وتطير في السابعة مساء لمدة ساعة؛ حتى تصل إلى هراري؛ للمبيت بها قبل مغادرتها مجددا ظهر غد الأحد في رحلة عودتها للقاهرة.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسي أمس الجمعة على ملعب بابا فيلز ماندافا؛ استعدادًا لمواجهة اليوم.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم، عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.