رياضة | رينيه فايلر يتحدث عن عن أزمتين للأهلي ضد بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يتحدث عن عن أزمتين للأهلي ضد بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثقته في خبرة لاعبي الفريق في حسم موقعة بلاتينيوم الزيمبابوي والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط.



وقال فايلر إن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين خاضوا مباريات عديدة في إفريقيا وسط ظروف مختلفة، وهو ما يمنحه ثقة كبيرة في تحقيق الهدف المنشود خلال اللقاء المرتقب.



وأضاف المدير الفني للأهلي أن الفوز في مباراة اليوم هو الهدف الذي حضر الفريق لتحقيقه في زيمبابوي، وأنه يثق في لاعبيه لتخطي الصعاب التي تمثلت في طول الرحلة، وكذلك الظروف المناخية المتعلقة بالطقس.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسي أمس الجمعة على ملعب بابا فيلز ماندافا استعدادًا لمواجهة اليوم.



ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.