رياضة | علي لطفي: الأهلي يفوز بأقدام لاعبيه فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي لطفي: الأهلي يفوز بأقدام لاعبيه فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا تتطلب تركيزا شديداً من أجل حسم المواجهة وتحقيق الثلاث نقاط.

وقال حارس الأهلي إن فريقه مطالب بتحقيق الفوز في ضوء المنافسة الشرسة مع الهلال السوداني والنجم الساحلي على حجز تذكرة التأهل للدور التالي، خاصة أن الفرق الثلاثة تمتلك 6 نقاط وهو ما يعني أن كل نقطة من المباريات الثلاث المقبلة مهمة للغاية.

وأشار لطفي إلى أن المباريات الإفريقية، وتحديدا التي تكون خارج الديار يحيط بها العديد من الصعوبات؛ سواء فيما يتعلق بأرضية الملاعب أو حالة الطقس لكن لاعبي الأهلي لديهم القدرة على التغلب على تلك الظروف.

وأضاف علي لطفي أن بلاتينيوم سيتشبث بالفرصة ويقاتل من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل حتى النفس الأخير وهو ما يمنح لاعبيه الدافع لتقديم عرض قوي في مباراة اليوم السبت. Advertisements

وأوضح لطفي أن الأهلي دائما ما يحسم نتائج مبارياته بأقدام لاعبيه دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، وهو سر من أسرار كم البطولات والانتصارات التي حققها الفريق على مدار التاريخ لذلك فإن تركيز اللاعبين حاليا في مواجهة بلاتينيوم وكيفية تحقيق النقاط الثلاث.

وقال لطفي إن السير بخطى ثابتة في بطولة الدوري أمر يسعد اللاعبين والجهاز الفني لكنه يضع على عاتقنا مسئولية أكبر وهي مواصلة تلك الانتصارات والسير على نفس النهج.