رياضة | مستند رسمي من الاتحاد الإفريقي للأهلي وبلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستند رسمي من الاتحاد الإفريقي للأهلي وبلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مندوب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ومراقب مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي، خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة على منح كل فريق مستند رسمي بآخر المستجدات الخاصة بقيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقام ممثل كاف ومراقب المباراة بإحضار هذه المستندات خلال الاجتماع الفني، ومنح كل نادٍ قائمة الفريق المنافس؛ حتى يطلع كل نادٍ بشكل رسمي على اللاعبين الجدد الذين تم إضافتهم للقائمة الإفريقية في الفريق الآخر.



وحضر ممثلًا عن النادي الأهلي في الاجتماع الفني سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، الإداري، وعمرو محب، المترجم.



ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في الثالثة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.