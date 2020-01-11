رياضة | بعثة الأهلي تعود إلى هراري عقب مباراة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تعود إلى هراري عقب مباراة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاية بولاوايو متوجهة إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، عقب مباراة بلاتينيوم التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يتوجه الأهلي مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار.



وتطير بعثة الأهلي في السابعة مساء لمدة ساعة لتصل إلى العاصمة هراري؛ للمبيت بها قبل مغادرتها ظهر غدٍ الأحد في رحلة عودتها للقاهرة.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس الماضيين قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسي أمس الجمعة على ملعب بابا فيلز ماندافا؛ استعدادًا لمواجهة اليوم.