رياضة | برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجبة الإفطار في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة ١٢ ظهراً.



وتتحرك البعثة من فندق الإقامة في ولاية بولاوايو إلى ملعب مباراة بلاتينيوم في تمام الواحدة ظهراً؛ استعدادا لخوض لقاء بلاتينيوم المقرر له الثالثة عصراً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هراري عاصمة زيمبابوي، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسي أمس الجمعة على ملعب بابا فيلز ماندافا استعدادًا لمواجهة اليوم.