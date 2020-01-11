رياضة | عين .. ساديو ماني ملك أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. ساديو ماني ملك أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

توج السنغال ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه وذلك في حفل توزيه جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" والذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي في مدينة الغردقة وتحديدًا في سهل حشيش.

وتفوق ماني على منافسيه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وزميله في ليفربول الإنجليزي والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر والمتوج بكأس أمم إفريقيا رفقة مجاربي الصحراء.

وكان ماني قد فشل في التتويج بالجائزة في الأعوام الثلاثة الماضية عندما اختير من بين المرشحين الثلاثة النهائيين ولكن هذه المرة استطاع الأسد السنغالي أن يظفر بالجائزة الذهبية للمرة الأولي في تاريخه.

وقدم ماني موسمًا بارزًا رفقة ليفربول في العام المنصرم حيث تشارك (مع مهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ - وزميله محمد صلاح) بلقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019 وسجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا مع الريدز الذي توج باللقب أمام توتنهام.

كما قاد ساديو ماني منتخب بلاده السنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو الماضيين وذلك قبل الخسارة أمام محرز والجزائر بنتيجة مماثلة. واختارت "عين الخليج 365 الرياضي" ساديو ماني نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي :-

ولد ساديو ماني في 10 أبريل 1992 بمدينة سيدهيو بالسنغال.

بدأ ماني مشواره الكروي في أكاديمية جينيريشن فوت بالسنغال، ثم بدأ ماني مشواره الكروي الحقيقي في صفوف ميتز الفرنسي في 14 يناير 2012.

Advertisements

خاض ماني معه 2104 دقيقة في 35 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، منهم 20 مباراة خاضها كأساسي و15 مباراة كإحتياطي، تم إستبدال ماني 5 مرات في المبارايات التي شارك فيها، لم يشارك ماني في 16 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، أحرز ماني 4 أهداف لميتز.

في 31 أغسطس 2012، انتقل "ماني" إلى ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 4 مليون يورو، خاض ماني معه 7024 دقيقة في 88 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، منهم 84 مباراة خاضها كأساسي و4 مباريات كإحتياطي، تم إستبدال ماني 33 مرة في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك ماني في 5 مبارايات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء.

أحرز ماني 46 هدف لسالزبورج، فاز ماني مع سالزبورج ببطولتي الدوري والكأس موسم 2013/2014.

في الأول من سبتمبر 2014، بدأ ماني رحلته الاحترافية مع الساحرة المستديرة بإنجلترا في صفوف ساوثهامبتون مقابل 11.8 مليون جنيه إسترليني لأربع مواسم.

خاض ساني مع ساوثهامبتون 5394 دقيقة في 75 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، منهم 62 مباراة خاضها كأساسي و13 مباراة كإحتياطي، تم إستبدال ماني 28 مرة في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك ماني في 16 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، وأحرز ماني 25 هدف لساوثهامبتون.

في 28 يونيو 2016، انتقل ماني إلى ليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 سنوات، خاض ماني معه 13304 دقيقة في 167 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 159 مباراة خاضها كأساسي و8 مبارايات كإحتياطي. تم إستبدال ماني 73 مرة في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك ماني في 17 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، أحرز ماني 78 هدف لللريدز حتى الآن.

* مشواره الدولي:-

في عام 2012، إنضم ماني لصفوف منتخب السنغال تحت 23 عامًا وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2014، خاض ماني مع منتخبات السنغال للناشئين والمنتخب الأول 3729 دقيقة في 43 مباراة، منهم 40 مباراة خاضها كأساسي و3 مباريات كإحتياطي، تم إستبدال ماني 9 مرات في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك ماني في 5 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، أحرز ماني 16 هدف للسنغال حتى الآن.