رياضة | كلوب يحرج مورينيو: أظنه حارس مرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحرج مورينيو: أظنه حارس مرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعان يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بموقع جوجل للتعرف على مركز جوزيه مورينيو مدرب توتنهام قبل القمة المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي مشيرًا إلى أنه كان يظنه حارسًا للمرمى.

وقال كلوب ردًا على سؤال الصحفيين حول مستوى كل منهما كلاعب: "لا أعلم في أي مركز كان يلعب مورينيو.. لا تلومني إن لم أكن أعلم".

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وأضاف كلوب: "أعتقد أن مورينيو كان حارسًا للمرمى وأريد أن أعرف الآن فهيا لنبحث عنها في جوجل، لدينا الوقت الكافي."

وتابع كلوب مشيرًا لعدم لعبه بمركز جوزيه مورينيو في وسط الملعب: "آسف، جوزيه لقد لعب كحارس مرمى في مباراة خيرية".

ويلعب ليفربول متصدر الدوري الانجليزي أمام توتنهام في الجولة الـ22 من الدوري الانجليزي اليوم السبت.