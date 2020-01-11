شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو الكالتشيو... كيير مدافع اتالانتا الي ميلان. والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 توصل مسئولي نادي ميلان الإيطالي الي اتفاق نهائي مع نادى اتالانتا الايطالي، بشأن استعارة مدافع الفريق الدنماركي سيمون كيير لمدة6 شهور علي سبيل الإعارة ،لتدعيم صفوف الروسونيري بعد رحيل مدافع الفريق كالدارا الي فريقه القديم اتالانتا وسوء مستوي المدافع الاسباني موساكيو .

سيمون كيير المعار من إشبيلية الإسباني الي اتالانتا الايطالي في مطلع الميركاتو الصيفي الماضي، لم يشارك مع اتالانتا الا في خمس مباريات فقط هذا الموسم. سيصبح نادى ميلان الإيطالي النادى الايطالي الرابع الذي يلعب له كيير طوال مسيرته الكروية، سبق ومثل أندية باليرمو وروما واتالانتا وفي طريقه لتمثيل ميلان.

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