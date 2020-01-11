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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليون في الطريق لأندية البريميرليج والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
تتنافس أندية الدوري الإنجليزي على ضم اللاعب "ديمبيلي" نجم ليون الفرنسي، بعد الأداء الملفت للأنظار للاعب خلال الموسم الحالي.
وربطت العديد من التقارير الأوروبية وغيرها ديمبيلي بالانتقال لصفوف تشيلي اللندني، إلا أن البلوز تفاجأ بتلك الأنباء، حتى أن لامبارد مدرب الفريق وتعجب من وضع اللاعب بالانتقال لفريقه رغم عدم الحديث عنه بأي شكل من الأشكال.
على الصعيد ذاته، فقد ربطت التكهنات والتقارير ديمبلبي بالاقتراب أكثر من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد خلال يناير الجاري.
جدير بالذكر أن ديمبلبي، يقدم أداء جيد وسجل تهديفي مقبول، لذا فهو أصبح على لائحة المطلوبين بشكل قوي من كبار أندية القارة العجوز.
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