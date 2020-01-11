اخبار الرياضه

نجم ليون في الطريق لأندية البريميرليج

0 نشر
كتب: إبراهيم سعد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليون في الطريق لأندية البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020

تتنافس أندية على ضم اللاعب "ديمبيلي" نجم ليون الفرنسي، بعد الأداء الملفت للأنظار للاعب خلال الموسم الحالي.

Advertisements

وربطت العديد من التقارير الأوروبية وغيرها ديمبيلي بالانتقال لصفوف تشيلي اللندني، إلا أن البلوز تفاجأ بتلك الأنباء، حتى أن لامبارد مدرب الفريق وتعجب من وضع اللاعب بالانتقال لفريقه رغم عدم الحديث عنه بأي شكل من الأشكال.

على الصعيد ذاته، فقد ربطت التكهنات والتقارير ديمبلبي بالاقتراب أكثر من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد خلال يناير الجاري.

جدير بالذكر أن ديمبلبي، يقدم أداء جيد وسجل تهديفي مقبول، لذا فهو أصبح على لائحة المطلوبين بشكل قوي من كبار أندية القارة العجوز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم ليون في الطريق لأندية البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا