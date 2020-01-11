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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام ..ميلان يتسلح بالتاريخ في رحلة سردينيا قبل مواجهة كالياري والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
يحل ميلان الإيطالي، ضيفا ثقيلا علي مضيفه كالياري الايطالي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات الكالتشيو، والتي ستقام علي أرضية ملعب سردينيا ارينا في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة الثالثة عصراً بتوقيت السعودية.
الفريقان في مواجهة اليوم يبحثان عن تحقيق الثلاث نقاط ليستعيدوا نغمة الانتصارات الغائبة من الجولات السابقة ،فكالياري لم يحقق الفوز منذ انتصاره الاخير برباعية علي سامبدوريا في الجولة الرابعة عشر ،وهكذا الحال بالنسبة لميلان الذي توقف عن الفوز منذ فوزه علي بولونيا بثلاث اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة عشر.
كالياري لم يهزم ميلان في سردينيا منذ عقد من الزمان.
خلال 10اعوام مضيت تقابل الفريقان علي أرضية ملعب سردينيا ارينا معقل كالياري في 9مواجهات ، لم يستطع كالياري الانتصار في أية مباراة ، هزم من ميلان في 6 مواجهات وكان التعادل عادلاً بينهما في 3 مواجهات.
الجدير بالذكر أن كالياري الحصان الاسود هذا الموسم في بطولة الكالتشيو يحتل المركز السادس برصيد 29نقطة بينما يحتل ميلان الإيطالي المركز الحادي عشر برصيد22 نقطة.
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