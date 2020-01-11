شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري متوقع لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 يلتقي فريق توتنهام، أمام نظيره ليفربول، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير. التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام توتنهام: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: تشامبرلين، هندرسون، فينالدوم. Advertisements خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو. التشكيل المتوقع لـ توتنهام أمام ليفربول: حراسة المرمى: جازانيجا. خط الدفاع: سانشيز، ألدرفايريلد، فيرتونخين، أورييه. خط الوسط: ديلي آلي، وينكس، إريكسن، سيسيجنون. خط الهجوم: لوكاس مورا، سون هيونج مين. ويتصدر ليفربول حاليًا جدول البطولة برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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